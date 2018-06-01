У Вінниці з’явився ще один пішохідний фонтан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Благоустрій міста триває

На Замості з’явився свій пішохідний фонтан. Облаштовано його силами приватного забудовника у дворі багатоповерхівки по вулиці Олега Антонова (колишня Карла Маркса).

Струмені води б’ють знизу догори. Чаша знаходиться у землі, а не на поверхні, як в традиційних фонтанах.

Водограй вже став улюбленим місцем розваг для малюків. Діти босоніж пробігають поміж струменів. Зазначимо, що працює він не постійно, адже поруч досі триває будівництво.

Територію навколо фонтану виклали плиткою. Поставили лавочки і ліхтарі.

Джерело: Моя Вінниця