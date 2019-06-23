Протести у Грузії: 70-річного чоловіка заарештували за виготовлення «коктейлів Молотова»



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Чоловік збирався використати, так звані, «коктейлі Молотова» під час зіткнень біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі

На подвір'ї чоловіка виявили 12 пляшок з запалюючою сумішшю

Тбіліський міський суд засудив до арешту 70-річного чоловіка, якого звинувачують у виготовленні «коктейлів Молотова» для використання під час протестів під парламентом Грузії. Про це повідомляється на «Sputnik Грузія».

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії зазначають, що чоловіка затримали у п'ятницю, 21 червня, невдовзі після розгону акції протесту під грузинським парламентом у Тбілісі. На подвір'ї 70-річного чоловіка виявили 12 пляшок з запалюючою сумішшю.

За даними грузинського МВС, чоловік збирався використати, так звані, «коктейлі Молотова» під час зіткнень біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Поліція повідомляє, що чоловіка звинувачують за статтею про «незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин». Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 6 років.

Як повідомлялося, у Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

До слова, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.