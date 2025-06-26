У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію

Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на одному з ринків для створення власного музею

Особу громадянина встановили поліцейські

У медіа потрапило відео, на якому чоловік у Вінниці ніс по вулиці міну – поліція з’ясувала, що це був муляж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Особу громадянина встановили. Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на одному з ринків для створення власного музею. Правоохоронці пересвідчились – загрози безпеці не становить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці помітили чоловіка, який спокійно прогулювався містом, несучи міну. Відео з інцидентом активно поширювали місцеві Telegram-канали.

До слова, після масованої ракетно-дронової атаки російських терористів вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку.