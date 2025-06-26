Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію
Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на одному з ринків для створення власного музею
фото: скриншот з відео

Особу громадянина встановили поліцейські

У медіа потрапило відео, на якому чоловік у Вінниці ніс по вулиці міну – поліція з’ясувала, що це був муляж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Особу громадянина встановили. Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на одному з ринків для створення власного музею. Правоохоронці пересвідчились – загрози безпеці не становить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці помітили чоловіка, який спокійно прогулювався містом, несучи міну. Відео з інцидентом активно поширювали місцеві Telegram-канали.

До слова, після масованої ракетно-дронової атаки російських терористів вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
26 травня, 09:57
Слідчі дії відбувалися в чотирьох містах України
Розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній. Поліція провела пів сотні обшуків
29 травня, 17:12
Дарина Шигида приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році
«Світла та щира». Поліцейські розповіли про колегу, яка загинула з маленьким сином у Прилуках
5 червня, 11:30
Чоловіка і ще кількох жителів будинку витягнули рятувальники з-під завалів
У Харкові люди під завалами співали гімн України: чуттєве відео
11 червня, 17:00
Збитки від незаконного переоформлення активів складають понад 124 млн грн
Викрито схему виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій РНБО
Вчора, 13:18
Поліція проводить розслідування масштабної корупційної схеми у сфері теплоенергетики
Пів міста без гарячої води. Криворізькі комунальники здали на металобрухт частину обладнання
16 червня, 13:30
Українські правоохоронці затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві
У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
18 червня, 17:56
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
Вчора, 19:02
Швидка допомога ушпиталила постраждалого
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього (відео)
Сьогодні, 08:45

Новини

У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію
У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку
На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона
На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
Зафіксовано спалах африканської чуми свиней у Гайсинському районі
Зафіксовано спалах африканської чуми свиней у Гайсинському районі
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
15K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
14K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
11K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
7642
Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua