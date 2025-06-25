У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)

Офіційні коментарі від правоохоронців поки що відсутні

У Вінниці помітили чоловіка, який спокійно прогулювався містом, несучи артилерійський снаряд. Відео з інцидентом активно поширюють місцеві Telegram-канали, інформує «Главком».

На кадрах видно, як чоловік неквапливо йде тротуаром зі снарядом.

Офіційні коментарі від правоохоронців поки що відсутні.

До слова, у Бородянці, що на Київщині, господарі приватного будинку копали котлован під басейн і натрапили на іржаві металеві предмети, схожі на боєприпаси. Зазначається, що фахівці вилучили сім артилерійських снарядів та п'ять радянських протитанкових мін, які залишилися у землі з часів Другої світової війни. Боєприпаси забрали для безпечного знищення в спеціально відведеному місці.

Також після масованої ракетно-дронової атаки російських терористів вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку.