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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку
На пікові дати призначено додатковий поїзд №708/707
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць

На пікові дати «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Одесою та Вінницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Призначено додатковий потяг №708/707 ОдесаВінниця – Одеса, який курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року:

  • З Одеси – відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;
  • З Вінниці – відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.

«Укрзалізниця» наголошує, що поїзд зупинятиметься на станціях Подільськ, Вапнярка, Жмеринка.

«У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць. І ще один лайфхак для зручності: непарні місця – біля вікна, парні – ближче до дверей купе», – додала пресслужба.

Раніше вже «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

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Теги: Укрзалізниця Вінниця Одеса

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