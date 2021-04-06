У Вінниці від коронавірусу помер 42-річний суддя

За минулу добу в Україні від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів

У Вінниці в ніч на 6 квітня помер суддя Вінницького міського суду Ігор Чернюк. Про це повідомляє видання NаПарижі.

Ігорю Чернюку було 42 роки. Причиною смерті називають тяжкі наслідки коронавірусної хвороби.

У 2010-2012 роках Ігор Чернюк працював суддею Староміського райсуду, а з 2012 року – Вінницького міського суду.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.

Про це повідомив керівник обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, у жінки було уражено 90% легень. За її життя боролися близько трьох тижнів. Риженко заявив, що зараз в Covid-корпусі лікарні 130 пацієнтів, з них 24 - у вкрай важкому або критичному стані. За інформацією лікаря, в установі перебуває ще шість породіль, у яких діагностували коронавірус. За останню добу в Дніпропетровській області виявили понад тисячу випадків Covid-19, 13 осіб померли.

Тим часом, за минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів. У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей.