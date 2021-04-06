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    У Вінниці від коронавірусу помер 42-річний суддя

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    Ігор Чернюк був суддею міського суду із 2012 року - У Вінниці від коронавірусу помер 42-річний суддя
    Ігор Чернюк був суддею міського суду із 2012 року
    фото: naparise.com

    За минулу добу в Україні від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів

    У Вінниці в ніч на 6 квітня помер суддя Вінницького міського суду Ігор Чернюк. Про це повідомляє видання NаПарижі.

    Ігорю Чернюку було 42 роки. Причиною смерті називають тяжкі наслідки коронавірусної хвороби.

    У 2010-2012 роках Ігор Чернюк працював суддею Староміського райсуду, а з 2012 року – Вінницького міського суду.

    Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.

    Про це повідомив керівник обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, у жінки було уражено 90% легень. За її життя боролися близько трьох тижнів. Риженко заявив, що зараз в Covid-корпусі лікарні 130 пацієнтів, з них 24 - у вкрай важкому або критичному стані. За інформацією лікаря, в установі перебуває ще шість породіль, у яких діагностували коронавірус. За останню добу в Дніпропетровській області виявили понад тисячу випадків Covid-19, 13 осіб померли.

    Тим часом, за минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів. У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей.

    Теги: суддя хвороби коронавірус
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