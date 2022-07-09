Поліція арештувала понад 100 вагонів російських та білоруських компаній

В Україні правоохоронці арештували російське та білоруське майно на 80 млн гривень

Їхня ринкова вартість сягає близько 80 млн гривень

Оперативники Національної поліції виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці виявили вагони під час розслідування кримінального провадження за фактами злочинної діяльності цивільних осіб із фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

«У ході досудового розслідування поліцейські виявили активи російських та білоруських підприємств. Зокрема йдеться про 111 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 80 млн гривень», – сказано в повідомлені.

Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт.

Нагадаємо, в Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією.

Раніше було накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн.

У Департаменті стратегічних розслідувань створено оперативний штаб з виявлення та відчуження фінансових і майнових ресурсів юридичних осіб та громадян РФ і Білорусі, які своєю діяльністю сприяють війні в Україні. Усі вилучені активи будуть стягнуті на користь держави.

Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.



