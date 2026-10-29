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«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
«Укрзалізниця»: Просимо врахувати тимчасові зміни у графіку під час планування поїздок
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Залізничники проводять ремонтні роботи на коліях

Через заплановані ремонтні роботи на коліях відбулися зміни у графіку руху низки приміських поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Тимчасова зміна розкладу 28-31 жовтня

  • №6304 Жмеринка-Пас. – Вінниця відправлення о 07:45, прибуття о 08:50 (замість 07:30 та 08:35 відповідно);
  • №6342 Гречани – Жмеринка-Пас. До станції Комарівці без змін, відправлення зі ст. Комарівці о 06:11 (замість 05:52), Сербинівці 06:48 – 07:00 (замість 06:17 – 06:18), прибуття на ст. Жмеринка о 07:35 (замість 06:53);
  • №6344 Гречани – Жмеринка-Пас. відправлення о 08:27, прибуття об 11:15 (замість 08:35 та 11:12 відповідно).

Тимчасово виведені з графіка

  • 31 жовтня, 2, 3 листопада №6093/6094 Черкаси – Гребінка – Черкаси;
  • 2-7 листопада №6002/6003, №6004/6005 Львів – Рава-Руська – Львів.

«Просимо врахувати тимчасові зміни у графіку під час планування поїздок. Вдячні за розуміння. Детальний розклад – на сайті «Укрзалізниці». Просимо звертати увагу на розділ «Зміни руху», – йдеться у повідомленні компанії.

До слова, «Укрзалізниця» на час ремонтних робіт на столичних мостах запустила 16 додаткових рейсів Kyiv City Express, які перетинають Дарницький та Північний мости. 

Теги: Укрзалізниця потяг

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