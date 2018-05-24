В поминальну неділю у Вінниці обмежать рух автомобілів

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Обмеження будуть діяти на двох вулицях

27 травня у поминальну неділю буде обмежено рух автотранспорту з 7:00 до 17:00 по вулицях Івана Богуна та Ольги Кобилянської.

«Тим, хто планує їхати до кладовища на власному автомобілі варто подумати про паркування на прилеглих вулицях та з дотриманням вимог правил дорожнього руху України», - йдеться в повідомленні на сайті Вінницької міськради.

Нагадаємо, що до міського кладовища курсуватимуть безкоштовні автобуси. З 7:00 до 17:00 перевезення забезпечуватимуть 35 муніципальних автобусів. Відправлення транспорту відбуватиметься з площі Гагаріна, у зворотному напрямку – з вул. О. Кобилянської.