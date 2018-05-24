  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    В поминальну неділю у Вінниці обмежать рух автомобілів

    • Розсилка
    В поминальну неділю у Вінниці обмежать рух автомобілів

    Обмеження будуть діяти на двох вулицях

    27 травня у поминальну неділю буде обмежено рух автотранспорту з 7:00 до 17:00 по вулицях Івана Богуна та Ольги Кобилянської.

    «Тим, хто планує їхати до кладовища на власному автомобілі варто подумати про  паркування на прилеглих вулицях та   з дотриманням  вимог  правил  дорожнього  руху України», - йдеться в повідомленні на сайті Вінницької міськради.

    Нагадаємо, що до міського кладовища курсуватимуть безкоштовні автобуси. З 7:00 до 17:00 перевезення забезпечуватимуть 35 муніципальних автобусів. Відправлення транспорту відбуватиметься з площі Гагаріна, у зворотному напрямку – з вул. О. Кобилянської.

    Читайте також
    Вінниця транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ