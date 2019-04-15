У Вінниці похолодання не завадило розквітнути японським сакурам



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Справжня весна прийшла у місто

По вулиці Порика розцвіли сакури. Екзотичні дерева поступово стають візитівкою Вінниці.

Незважаючи на нічні заморозки та прохолодну весняну погоду, вінницькі сакури почали цвісти. Японські дерева висадили на оновленому проспекті Космонавтів та по вулиці Порика у 2016 році.

Вартість одного саджанця складала 2700 гривень.

Насолодитись цвітінням сакур в нашому місті можна також на майдані Незалежності та Європейській площі.

Джерело: Vinbazar