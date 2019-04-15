Вінничани повідомляють про маніяка з голкою



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Жодного випадку ураження ВІЛ у такий спосіб не зафіксовано, але профілактичне лікування потерпілим від уколів шприцами на вулицях призначають

Вінничани повідомляють у мережі про чоловіка, який коле людей гострими предметами, можливо.

«Це просто жах, що зі мною сьогодні сталось! Сьогодні о 13:00 невідомий чоловік підійшовши ззаду штрикнув мене невідомим предметом( схожим на цв‘ях) в сідницю, але одразу я цього не зрозуміла, відчуття було ніби просто мене ляснули по сідницях! Я одразу озирнулась і побачила хлопця який тікав, він був у капюшоні! Але спочатку я подумала що то просто можливо якийсь підліток балується! Коли прийшла на роботу і побачила що на штанах пляма крові, придивившись побачила що і дірка є ну і розглянувши ближче побачила на тілі ранку Поїхала одразу в лікарню і там мені сказали що за пару днів я вже 5! Завтра йду здавати кров на аналіз і чекає мене рік пекла, такий термін для виявлення вірусних інфекцій», – пише вінничанка.

У коментарях повідомляють про інші подібні випадки. Головний лікар СНІД-центру Ігор Матковський радить: якщо ви поранилися (або вас поратили) голкою використаного шприца, то слід звернутися до СНІД-центру для екстреної профілактики ВІЛ-інфекції.

Крім профілактики ВІЛ-інфекції, там можна зробити термінове щеплення від гепатиту В. Матковський повідомив, що жодного випадку ураження ВІЛ у такий спосіб не зафіксовано, але профілактичне лікування потерпілим призначають. На його думу, не безпечнішими в таких випадках є віруси гепатитів, які стійкіші за вірус імунодефіциту людини.

Джерело: depo.ua