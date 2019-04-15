У Вінниці пропонують створити «свій Крим»



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Крим може вирости на місці Центрального автовокзалу

Вінницький архітектор запропонував створити у місті свій «Крим» та ботанічний сад. За задумом архітектора, на місці перенесеного Центрального автовокзалу можна було б облаштувати причал у вигляді Кримського півострова і ботанічного саду.

«Ні для кого, напевно, вже не секрет, що рано чи пізно центральний автовокзал перенесуть ближче до жд вокзалу. Добре це чи погано – час покаже. У будь-якому глобальному рішенні є плюси і мінуси. Зараз не про це.

Фантазую.

Мою ідею про створення міні-парку з причалом у вигляді Криму, що сьогодні було б дуже актуально і патріотично, можна доповнити створенням ще однієї рекреаційної зони на території автовокзалу. Наприклад, ботанічний парк. Такий собі оазис. Два парку можна з’єднати пішохідних мостом.

Замостянський район потребує рекреації. Це був би чудовий старт майбутньої «зеленої милі». Ми будемо першими в Україні, хто замість «землю закатати в асфальт», зробить «асфальт закатати в землю».

Джерело: vn.oblast.online