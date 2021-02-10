Одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України
у спортсменів відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні
Три медалі, серед яких дві золоті, отримали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді 2004-2005 р.н., який пройшов в Сумах з 6 по 8 лютого.
Обидві золоті завоював легкоатлет з Чорноморська Віктор Яненко (тренери — Сергій Полінков і Олександра Стаднюк), пише Думская.
Зокрема, він зайняв перше місце в стрибках у довжину —
Втім, Сергій Полінков вважає, що у його вихованця відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні.
Третю нагороду в скарбничку Одеської області теж поклала представниця Чорноморська — вихованка місцевої спортивної школи Ія Штипуляк (тренер — Микола Малютін). Вона стала бронзовим призером на дистанції
Нагадаємо, одеські фігуристи завоювали срібло на чемпіонаті України.