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    Одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України

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    Обидві золоті медалі завоював легкоатлет з Чорноморська Віктор Яненко&nbsp; - Одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України
    Обидві золоті медалі завоював легкоатлет з Чорноморська Віктор Яненко 
    фото: dumskaya.net

    у спортсменів відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні

    Три медалі, серед яких дві золоті, отримали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді 2004-2005 р.н., який пройшов в Сумах з 6 по 8 лютого.

    Обидві золоті завоював легкоатлет з Чорноморська Віктор Яненко (тренери — Сергій Полінков і Олександра Стаднюк), пише Думская.

    Зокрема, він зайняв перше місце в стрибках у довжину — 7 м 2 см. Срібного призера — Максима Ціхоцького зі Львова — Віктор випередив на 28 см. До нормативу на Євро (U-18) йому не вистачило три сантиметри. У заключний день першості чорноморський легкоатлет здобув перемогу в потрійному стрибку, перевищивши свій особистий рекорд на 73 см14 м 29 см проти 13 м 56 см. Тут до виконання нормативу не вистачило всього вісім см.

    Втім, Сергій Полінков вважає, що у його вихованця відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні.

    Третю нагороду в скарбничку Одеської області теж поклала представниця Чорноморська — вихованка місцевої спортивної школи Ія Штипуляк (тренер — Микола Малютін). Вона стала бронзовим призером на дистанції 2000 метрів з перекладинами, встановивши при цьому особистий рекорд — 7.20,16. Це її десята медаль на юнацьких чемпіонатах країни.

    Нагадаємо, одеські фігуристи завоювали срібло на чемпіонаті України.

    Теги: легкоатлет спорт Одеса
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