Одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України

у спортсменів відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні

Три медалі, серед яких дві золоті, отримали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді 2004-2005 р.н., який пройшов в Сумах з 6 по 8 лютого.

Обидві золоті завоював легкоатлет з Чорноморська Віктор Яненко (тренери — Сергій Полінков і Олександра Стаднюк), пише Думская.

Зокрема, він зайняв перше місце в стрибках у довжину — 7 м 2 см . Срібного призера — Максима Ціхоцького зі Львова — Віктор випередив на 28 см . До нормативу на Євро (U-18) йому не вистачило три сантиметри. У заключний день першості чорноморський легкоатлет здобув перемогу в потрійному стрибку, перевищивши свій особистий рекорд на 73 см — 14 м 29 см проти 13 м 56 см . Тут до виконання нормативу не вистачило всього вісім см.

Втім, Сергій Полінков вважає, що у його вихованця відмінні шанси виконати нормативи на Євро в літньому сезоні.

Третю нагороду в скарбничку Одеської області теж поклала представниця Чорноморська — вихованка місцевої спортивної школи Ія Штипуляк (тренер — Микола Малютін). Вона стала бронзовим призером на дистанції 2000 метрів з перекладинами, встановивши при цьому особистий рекорд — 7.20,16. Це її десята медаль на юнацьких чемпіонатах країни.

Нагадаємо, одеські фігуристи завоювали срібло на чемпіонаті України.