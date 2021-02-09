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    Одеські фігуристи завоювали срібло на чемпіонаті України

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    Оцінки, отримані одеситами, є рекордними для них - Одеські фігуристи завоювали срібло на чемпіонаті України
    Оцінки, отримані одеситами, є рекордними для них
    фото: Скріншот

    Попередній сумарний результат вони перевищили майже на десять балів

    Срібні медалі чемпіонату України з фігурного катання серед юніорів вибороли вихованці одесити Ліка Бондар і Артем Коваль.

    Це перша нагорода спортсменів на національних змаганнях такого рівня, пише Думская.

    14-річна Ліка Бондар і 16-річний Артем Коваль вперше виступали в змаганнях серед юніорів. Після ритмічного танцю вони йшли на другому місці, поступаючись харківському дуету Марії Пінчук і Микити Погорєлова трохи менше чотирьох балів – 56,60 проти 60,62.

    У довільній програмі лідерів підвели твізли (обертання на одній нозі в один або більше оборотів зі зміщенням по ходу руху), в той же час одеські танцівники виконали свою програму на музику з рок-опери «Моцарт» досить чисто, зокрема отримавши четверті рівні на твізлах і підтримки.

    Оцінки, отримані одеситами, є рекордними для них. Попередній сумарний результат вони перевищили майже на десять балів.

    «Артем на тренуванні 4 січня отримав травму, – розповідає тренер Олена Онищенко. – Почали тренуватися тільки 25 січня. Розуміла, що просто нереально відновитися за п'ять днів, і в той же час ми повинні були виступити на юніорському чемпіонаті. Ліка і Артем молодці, зібралися і виступили дуже добре».

    Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розірвав контракт із досвідченим футбольним захисником.

     

    Теги: спорт Одеса фігурне катання
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