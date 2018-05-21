Вінничан у поминальну неділю безкоштовно доставлятимуть на цвинтарі

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На маршрут вийде 35 автобусів

27 травня у поминальну неділю до міського кладовища, що на вулиці Ольги Кобилянської, вже традиційно буде організовано безкоштовне перевезення вінничан. Автобуси великої та середньої місткості курсуватимуть від площі Гагаріна до вулиці О. Кобилянської.

З 7:00 до 17:00 перевезення забезпечуватимуть 35 автобусів середньої та великої місткості. Відправлення транспорту відбуватиметься з площі Гагаріна, у зворотному напрямку – з вул. О. Кобилянської.

Тим, хто в цей день планує їхати до кладовища на власному авто, потрібно звернути увагу на те, що на час експресних перевезень рух приватного транспорту по вулиці Івана Богуна буде обмежено. Паркування приватних автівок у районі кладовища по вулиці Кобилянської повинно здійснюватись за умови дотримання вимог Правил дорожнього руху України.