У Вінниці відбудеться благодійна акція «Співпричетність»



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У середу, 22 серпня, о 10:00 Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовує благодійну акцію «Співпричетність».

Захід проведуть до 27-ї річниці Дня Незалежності України з метою об’єднання спільних зусиль громадських об’єднань та соціально відповідального бізнесу, задля підтримки соціально-незахищених категорій населення.

Для учасників акції «Співпричетність» влаштують подорож на теплоходах «Ляля Ратушна» та «Микола Пирогов». На пристані у Сабарові буде проведена розважальна програма для учасників заходу.

В акції візьмуть участь діти та молодь з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, діти учасників АТО, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, з багатодітних, неповних та малозабезпечених родин, неповнолітні, які перебувають на обліку в центрі пробації та інші. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно зі своїми партнерами організовує захід, щоб урізноманітнити життя учасників, зробити його більш цікавим, насиченим позитивними емоціями та новими враженнями.