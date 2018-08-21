Півсотні вишитих портретів Тараса Шевченка привезли до Вінниці. Фоторепортаж з виставки
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У Вінниці в літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського відкрилася виставка «Образ і слово Кобзаря у вишивці».
В світлиці музею розмістили вишиті портрети Тараса Шевченка, а також його крилаті вислови. До створення такого проекту долучилися 71 вишивальниця з Полтавщини та семеро майстринь з міста Канева. Працювали вони над роботами близько року.
На полотнах зображений Кобзар у різних роках, у різних вбраннях, роботи оздоблені українською вишивкою. Є чорно-білі та кольорові роботи.
Даний проект створювався за задумом Заслуженого майстра народної творчості України Григорія Кисіля.
Виставка після Вінниці попрямує до Одеси.
Джерело: vinnitsa.info