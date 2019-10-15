Вінничани просять відремонтувати дорогу, яка поєднує два мікрорайони



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Петицію до органів місцевого самоврядування подала жителька міста Вінниці

Вінничанка Наталя Бушуляк 11 жовтня опублікувала петицію до міськради з проханням облаштувати асфальтне покриття на дорозі, яка сполучає два мікрорайони – Олієжиркомбінату та Малих Хуторів, або вулиці Волошкову і Гладкова з Чумацькою.

Мова йде про дорогу по дамбі та підйом на пагорб. Жінка пояснює, що цим маршрутом переважно возять маленьких вінничан на возиках у дитячий садок на Гладкова, на прогулянку до дитячого майданчику біля ставка, а також до магазину.

«Дітки та дорослі їздять на велосипедах, а також люди похилого віку тачечками возять воду з джерела, що знаходиться біля річки. Зазначаємо, що альтернативи переміщення люди не мають, а дорога на підйомі знаходиться у жахливому стані. Візком перевезти дитя стає справжнім випробуванням як для мами, так і для малюка. Їдучі на велосипеді, діти ризикують травмуватись, так як досвіду їзди у них мало. Та й дорослому по такій дорозі буде ризиковано і важкувато проїхати», - вказує авторка петиції.

За її словами, саме цей шлях поєднує два мікрорайони, тому рух є доволі жвавим. Вінничанка пояснює, що люди намагалися покращити якість дороги, «виклавши там куски старого асфальту, але це ще більше ускладнило підйом, так як колеса візочку застрягають між тими клаптями асфальту». Жінка жаліється, що тепер матері постійно штовхають візки, тримаючи дітей на руках.

Джерело: naparise.com