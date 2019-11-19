Вінничани просять запровадити шкільний автобус з Медмістечка



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Відповідна петиція зареєстрована сьогодні, 19 листопада

Вінничанка Антоніна Балабан звертається до Вінницької міської ради з проханням ініціювати автобусний маршрут від Медмістечка до шкіл № 34 та № 35. На її думку, це зробить поїздки для школярів зручними і безпечними.

«Райони Барський масив, Медмістечко та Березина активно розбудовуються, відповідно зростає кількість мешканців, в тому числі школярів. Діти, які там проживають, вимушені користуватися загальноміськими маршрутками. Щоб дістатися зупинки, потрібно переходити дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Через це не раз траплялися дорожньо-транспортні пригоди», - йдеться, зокрема, у петиції.

Вінничанка пропонує запровадити шкільний автобус, який возитиме дітей по маршруту до школи, і назад - до встановлених зупинок. На її думку, це зробить поїздки для школярів зручними і безпечними.

Авторка петиції просить влаштувати декілька зупинок автобуса в районі Медмістечка, на масиві Науковий, по вулицях Садова, Калітка, Стежка та Зоряна (входять до території міста Вінниця). Жінка пропонує зменшити оплату за проїзд у шкільному автобусі до 3 гривень.

Запровадження нового маршруту дозволить розвантажити загальноміський транспорт в години пік.