Підприємців Вінниці запрошують на безкоштовний тренінг



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25 листопада о 17:00 у приміщенні креативного простору СHERDAK відбудеться MeetUp #5: Creative technologies for business. На мітапі обговорюватимуть те, як зробити бізнес особливим за допомогою креативу та технологій. Автор ідеї «Голосу Води», Віктор Шкурба, креативний директор ISD Group, — один із запрошених спікерів.

Тренерами заходу стануть:

Віктор Шкурба – креативний директор ISD Group, агенції з 15-ти річним досвідом, безліччю нагород та бронзою на Канському фестивалі 2019. Віктор створює проекти у тісному переплетенні інновації та креативу. А зовсім нещодавно ISD group отримала золото на берлінському фестивалі реклами та відео Ciclope Festival за розробку проєкту зі штучним інтелектом. Серед номінантів: HBO, BBC, Apple, Nike, Rammstein, Ед Ширан та низка інших.

До Віктора приєднаються Роман Мелкумов та Степан Зиняков – засновники агенції BlueOcean, яка відома своїм нестандартним підходом до роботи, зокрема з такими компаніями як: Київстар, Unisolar, Rixos Hotel. Для них слова «креатив» та «інновації» є синонімами до слова «життя».

Участь у заході безкоштовна, за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/TZPrU7ydd7KyQuXa7

Приїзд та відкрита лекція спікерів такого рівня – унікальна подія. Тому запрошуємо тих підприємців, кому це справді буде корисно.

Серію «MeetUp for business» організовано на виконання Програми посилення конкурентоспроможності МСП. У Вінниці вже другий рік поспіль тривають зустрічі, об’єднані спільною назвою Марафон Можливостей для Бізнесу.