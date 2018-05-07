Мешканці міста написали петицію

Вінничани скаржаться на сморід від відстійників. Відповідна петиція зареєстрована 4 травня на спеціальному ресурсі. Голосування триватиме наступні 11 днів. «Вимагаємо нарешті вирішити питання щодо постійного сморіду від каналізаційних відстойників на Сабарові. На даний час від цієї проблеми страждають декілька районів міста:



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Мешканці міста написали петицію

Вінничани скаржаться на сморід від відстійників. Відповідна петиція зареєстрована 4 травня на спеціальному ресурсі. Голосування триватиме наступні 11 днів.



«Вимагаємо нарешті вирішити питання щодо постійного сморіду від каналізаційних відстойників на Сабарові. На даний час від цієї проблеми страждають декілька районів міста: Сабарів, Поділля, Електромережа, а головне - Академічний. Це теж Вінниця.

Якщо місто виділило ці землі для побудови житлового району, то, можливо, потрібно було спочатку вивчити питання щодо його пристосованості для життя на даній місцевості? Академічний - це район молодих сімей з маленькими дітьми. Подивіться, будь-ласка, статистику народжуваності. Але жити тут неможливо!

Ми не просимо у Вас парки-фонтани-велодоріжки. Ми вимагаємо право на чисте повітря! Дихати тут у теплий період року через сморід просто нереально! Тому просимо переглянути врешті-решт бюджет міста і звернути увагу на більш нагальні проглеми, які існують і не вирішені на цей час.

Перші будинки були здані на Академічному ще у 2012 році. Тобто вже сім років ми мучимось, звертаємось, але нічого на даний момент так і не вирішено. А перераховані вище райони страждають ще довший час.

Тому ми змушені звертатись и сподіваємось, що нарешті місто зверне свою увагу на нашу проблему і вирішить її у найближчому часі. Тим більше, що це відстойники з усієї Вінниці», - йдеться у звернені.

Джерело: Vinbazar