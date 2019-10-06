Крім Києва: «Слуга народу» хоче провести місцеві вибори за мажоритарною системою



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На виборах у Києві хочуть залишити пропорційну систему з відкритими списками Фото: Главком

Корнієнко зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад має бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат

У парламентській фракції «Слуга народу» вважають, що вибори до місцевих рад мають проходити за мажоритарною системою, а в Києві – за пропорційною з відкритими списками.

Таку думку в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» висловив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«На місцевому (рівні – ред.) ми хочемо мажоритарку, крім Києва», – сказав Корнієнко.

Водночас він зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад має бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат. Це питання, за словами нардепа, обговорюється під час доопрацювання Виборчого кодексу, на який президент України наклав вето.

У «Слузі народу» вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад до чотирьох років.

Як відомо, партія «Слуга народу» хоче на місцевих виборах навесні привести до місцевих органів влади нових людей.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» у кінці жовтня збереться на з’їзд, серед запланованих питань – зміна очільника партії.

Також «Слуги народу» заговорили про проведення виборів у Києві навесні.