Вінниччина готується святкувати День незалежності України



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На Вінниччині триває підготовка до відзначення 28-ї річниці незалежності України

У конференц-залі обласної державної адміністрації відбулося засідання організаційного комітету з підготовки до відзначення на Вінниччині 28-ї річниці незалежності України.

Склад організаційного комітету з підготовки заходів, що відбудуться в області з нагоди головного державного свята, затверджено відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації Валерія Коровія «Про відзначення на Вінниччині 28-ї річниці незалежності України» № 511 від 12 липня 2019 року.

«Традиційно сьогодні на оргкомітет зібралися всі причетні до злагодженого та якісного проведення урочистостей. Найбільше заходів відбудеться напередодні, 23 серпня 2019 року. Окрім покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні і Меморіалу Слави, в Вінницькій обласній філармонії імені Миколи Леонтовича пройдуть урочисті збори за участю військових, учасників АТО, ветеранських організацій, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, духовенства. В ході урочистостей відбудеться вручення державних нагород», – зазначив головуючий оргкомітету, заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк.

Детальніше про заплановані заходи розповів заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Іван Педорук.

Відтак, відзначення в області 28-ї річниці незалежності України включатиме цілу низку різноманітних заходів. Зокрема, підняття Державного прапору України, покладання квітів до Меморіалу Слави та пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні й воїнам АТО на Європейській площі міста, молодіжний патріотичний флешмоб, проходження Почесної варти Вінницького гарнізону і Військового оркестру, офіційні прийоми закордонних делегацій, фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль», традиційний марафонний концерт «Молодь – майбутнє України», виставка світлиць «Вишивана доля Вінниччини», виставка короваїв і дідухів за участю всіх районів області, інші культурно-мистецькі заходи. Окрім цього, о 9-їй годині ранку 24 серпня в усіх храмах Вінниці та області відбудеться Молебень за Україну.

Як повідомила заступник директора Департаменту культури Вінницької міської ради Ольга Дернова, на території Вінницької об’єднаної територіальної громади вже з 22 серпня відбудеться низка культурно-мистецьких заходів патріотичного спрямування, присвячених головному святу нашої держави.

«Ми розпочинаємо 22 серпня із презентації історичного інформаційного проекту про Вінницький козацький кінний похід. На головній площі нашого міста розташується виставка про те, як наші земляки брали участь в даному поході. Саме цим історичним проектом ми розпочинаємо цикл заходів по святкуванню Дня незалежності. 23 серпня, вже традиційно, на ганку Вінницької міської ради відбудеться підняття державного прапора. Після цього офіційно розпочинається святкування Дня незалежності України», – зазначила Ольга Дернова.

У свою чергу, директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації Володимир Мережко повідомив, що іноземні делегації, запрошені на Вінниччину для святкування Дня незалежності України, прибудуть 21 серпня. З 22 по 24 серпня відбудуться офіційні зустрічі керівництва області та міста із іноземними делегаціями.

«Відзначення на достойному рівні головного свята держави - Дня незалежності України - це наше з вами головне завдання. Я наголошую на необхідності зваженого і відповідального підходу до організації святкування», - зауважив Ігор Івасюк.