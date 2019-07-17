Команда Вінниччини стала чемпіоном України з велотуризму



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З 9 по 15 липня нa Полтaвщині відбулися Чемпіонaти Укрaїни з пішохідного та велосипедного туризму серед юнаків

У змаганнях взяли участь більше трьохсот спортсменів із 22 областей. Першість у Чемпіонaті Укрaїни з велотуризму виборола команда Вінниччини.

Сім днів поспіль, із 9 до 15 липня, Полтавщина приймала юних спортсменів на чемпіонатах України з пішохідного туризму та велосипедного туризму серед юнаків.

На змагання прибули 18 команд спортсменів-туристів з пішохідного спортивного туризму та 13 команд з велосипедного спортивного туризму, загалом у заході взяли участь 330 осіб із 22 територій.

У загальному заліку чемпіоном України з пішохідного туризму стала команда Чернігівської області, яка у двох із трьох залікових видів виборола перші місця і лише у «Змаганнях зв’язок» поступилася перемогою команді Вінницької області, що стала срібним призером чемпіонату. Бронзу отримала команда м. Києва (Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді).

Абсолютним переможцем чемпіонату України з велосипедного туризму стала команда Вінницької області: у обох залікових видах спортсмени посіли перші місця. Срібні медалі виборола команда Волинської області, а бронзу отримала команда Харківської області № 1, учасники яких у «Комплексній дистанції» та «Велоралі» розділили між собою другі та треті призові місця.

Переможці, призери та їхні тренери нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, кубками та медалями, а в особистому заліку спортсмени отримали призи від спонсорів.

Джерело: Vinbazar