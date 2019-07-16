У Козятині на переході збили 89-річного дідуся



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Поліція з’ясовує, чому водій не загальмував вчасно

Уранці 15 липня на вулиці Героїв Майдану у м. Козятині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав 89-річний пішохід. Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області.

Згідно з поліційною інформацією, 40-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 допустив наїзд на пішохода, коли той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілого травмованого дідуся госпіталізовано до лікарні. Водій освідуваний на алкоголь, і він був тверезий. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Поліцейські з’ясовують обставини і причини автопригоди.

Джерело: i-vin.info