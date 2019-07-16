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    Новини

    У Козятині на переході збили 89-річного дідуся

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    У Козятині на переході збили 89-річного дідуся

    Поліція з’ясовує, чому водій не загальмував вчасно

    Уранці 15 липня на  вулиці  Героїв Майдану у м. Козятині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав 89-річний  пішохід. Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області.

    Згідно з поліційною інформацією, 40-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 допустив наїзд на пішохода, коли той переходив дорогу  по нерегульованому пішохідному переходу. 

    Потерпілого травмованого дідуся госпіталізовано до лікарні. Водій освідуваний на алкоголь, і він був тверезий. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

    Поліцейські з’ясовують обставини і причини автопригоди.

    Джерело: i-vin.info

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