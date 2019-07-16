У Козятині на переході збили 89-річного дідуся
Поліція з’ясовує, чому водій не загальмував вчасно
Уранці 15 липня на вулиці Героїв Майдану у м. Козятині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав 89-річний пішохід. Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області.
Згідно з поліційною інформацією, 40-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 допустив наїзд на пішохода, коли той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Потерпілого травмованого дідуся госпіталізовано до лікарні. Водій освідуваний на алкоголь, і він був тверезий. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.
Поліцейські з’ясовують обставини і причини автопригоди.
Джерело: i-vin.info