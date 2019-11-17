На Миколаївщині горів поїзд з пасажирами (фото)



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Пожежу локалізували о 14:00

У Миколаївській області ліквідували пожежу в пасажирському поїзді.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«16 листопада о 13:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дизельного потягу, який рухався за напрямком «Колосівка-Миколаїв», біля станції Новокатеринівка Веселинівського району», – зазначили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На місці виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплено тягач та останній вагон потягу. «Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників», – йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 14:00, ліквідували – о 15:25. Її площа становила 50 кв. м.

Постраждалих під час пожежі немає, запевнили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, додавши, що причина виникнення загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у місті Ізмаїл Одеської області під час руху загорівся поліцейський автомобіль.