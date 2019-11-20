Вінницькі школи долучилися до акції «Посади дерево – збережи довкілля»



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До екологічної акції з висадки дерев долучилось десять шкіл міста

На їх пришкільних територіях висадять 115 дерев. Серед саджанців – гостролистий клен, граб, калина, акація та інші види. Перші 26 дерев 19 листопада висадили на території КЗ «Загальноосвітня школа І ступеня №5 Вінницької міської ради».

На пришкільній території висаджувати дерева прийшли учні зі своїми батьками, дідусями та бабусями.

«Це дуже гарна акція, яку започаткував департаментом освіти, і до неї долучилися школи міста. Приватний підприємець Ігор Дергачов надав нашим школам безкоштовно 115 зелених саджанців. Проблема екології дуже хвилює сучасний світ, і ми багато робимо, щоб дітям привити відповідну поведінку. Ми проводимо на цю тему тренінги, семінари, форуми. Ця акція – це одна із частин формування екологічної свідомості школярів. До акція «Посади дерево – збережи довкілля» залучено десять шкіл. На пришкільних територіях буде висаджено різноманітні дерева, які прикрасять пришкільну територію», – каже директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Директорка комунального закладу загальноосвітньої школи I ступеня №5 Вінницької міської ради Наталя Кучма зазначає, що вони завжди активно долучають до різноманітних екологічних акцій. Заклад функціонує як школа першого ступеня три роки, раніше тут росло багато старих аварійних дерев. За півтора роки ці дерева вирізали, а на їхньому місці висаджують нові. За словами Наталії Кучми цього року на пришкільній території висадили 150 кущів троянд, декоративні кущі, туї та іншу зелень.

«Ми надзвичайно переймаємося вихованням екологічної культури наших молодших школярів. Тому, якщо трапляються різноманітні акції екологічного спрямування, ми до них долучаємося. Ми вдячні Ігорю Дергачову, який в рамках акції «Посади дерево – збережи довкілля» презентував нам 26 дерев. Це надзвичайно важливо для наших школярів», - додала Наталя Кучма.

Ігор Дергачов – приватний підприємець, який займається ландшафтним дизайном. Він розповів, що давно хотів зробити свій внесок в озеленення міста і в цьому році розпочав цю добру справу.

«У мене давно виникла ідея, зробити щось корисне для міста. Звернувся до департаменту комунального господарства та благоустрою і запропонував надати дерева для висадження у місті. Було прийнято рішення висаджувати їх у школах. І сьогодні ми розпочали висадку на території школи №5. Ці дерева не потребують якогось спеціального догляду, їх потрібно тільки поливати. Сьогодні ми трошки обрізали крону для того, аби збалансувати її з корінням, щоб саджанці краще прижилися, - зазначив Ігор Дергачов.