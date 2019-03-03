Вінницьких полісменів навчають протидіяти правопорушенням під час виборів



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Поліцейським нагадали основну положення ЗУ «Про вибори»

1 березня працівникам обласного главку поліції у Вінницькій області керівник Вінницького обласного відділення Комітету виборців України Владислав Телень нагадав про вимоги до поліцейських щодо забезпечення безпеки виборців та членів комісії на дільницях, а також охорони виборчих матеріалів.

Під час проведення занять зі службової підготовки поліцейським нагадали основні положення Закону України «Про вибори» та наголосили на вимогах щодо забезпечення безпеки виборців, спостерігачів та членів комісій. Головне завдання працівників поліції – забезпечення публічної безпеки та правопорядку, своєчасне та оперативного реагування на правопорушення, а також охорона та супровід виборчої документації до окружних виборчих комісій.

Керівник Вінницького обласного відділення Комітету виборців України Владислав Телень розповів поліцейським про найбільш поширені правопорушення, які раніше виникали на виборчих дільницях під час голосування, під час підрахунку голосів та супроводу виборчої документації. Розповів, які обов’язки покладаються на поліцейського, і як діяти у разі виникнення пожежі на дільниці.

Окреме заняття зі службової підготовки для поліцейських провели з роз’яснення антикорупційного законодавства, зокрема своєчасного та достовірного подання електронних декларацій.