Вінниця навколішки зустріла дев’ятьох загиблих бійців КОРДу (фото)

На прощання з КОРДівцями дехто захопив із собою прапори України

Вінничани прийшли цілими сім'ями

Сьогодні, 28 травня, Вінниця зустріла дев'ятьох воїнів КОРДу, які загинули внаслідок ракетного удару. Тисячі місцевих зі сльозами та на колінах зустрічали загиблих Героїв. Про це пише місцеве видання "20 хвилин".

Повідомляється, що люди створили живий коридор за маршрутом Немирівське шосе – вулиця Батозька, устеливши дорогу квітами. Вінничани прийшли цілими сім'ями.

На прощання з КОРДівцями дехто захопив із собою прапори України.

Коли під'їжджав автомобіль із загиблими воїнами, люди опускалися навколішки. Вони хрестилися, плакали. Про себе дехто говорив: «Вічна слава!», «Нехай земля вам буде пухом!», «Герої не вмирають!».





Прощання із кордівцями пройде в неділю, 29 травня.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Запорізькій області, який російські окупанти здійснили 22 травня, загинули дев'ятеро бійців Вінницького КОРДу, полку "Сафарі": Михайло Зайцев, Ігор Подигун, Віталій Антощук, Дмитро Клименко, Богдан Щербань, Богдан Булега, Віталій Олійник, Ігор Бондарчук, Артур Турляк. Всього загинуло на місці дислокації в Запорізькій області 27 спецпризначенців.