У Вінниці до автосервісу пригнали позашляховик з гранатою



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Поліцейські з’ясовують походження гранати, яку виявили працівники шиномонтажу

2 жовтня на території шиномантажу у Вінниці під час ремонту автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado» працівники станції виявили предмет, зовні схожий на гранату, прикріплену до запасного колеса автівки. Поліцейські вилучили боєприпас, за цим фактом розпочато слідство. Постраждалих внаслідок події немає.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Після того, як власнику автомобіля повідомили, що в нього в машині підозрілий предмет, він виїхав на автомобілі за межі шиномонтажу і вже потім зателефонував до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, поліцейські вибухотехнічного відділу. Правоохоронці обмежили доступ громадян до вказаного місця та вилучили з авта предмет, зовні схожий на гранату «Ф1». Вилучене направлено на експертизу до ВНДКЦ при МВС.

За цим фактом слідчим відділом Вінницького відділу поліції відкрито кримінальне провадження з ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу передбачено покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В рамках розслідування поліцейські встановлюють хто і з якою метою прикріпив гранату до запасного колеса автомобіля.