Перший мер Вінниці часів незалежної України отримав відзнаку з нагоди свого ювілею



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Микола Костін

3 жовтня, під час засідання виконавчого комітету міської ради привітали із 80-річним ювілеєм Миколу Костіна, який у 1991-1992 роках працював головою Вінницької міської ради народних депутатів та її виконкому. Йому вручили Почесну відзнаку міського голови

Микола Костін очолив місто в перші роки незалежності України. Потім був депутатом Вінницької міської ради восьми скликань.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов, вітаючи Миколу Федоровича, нагадав, що в той період, коли місто очолював Миколи Костін, у Вінниці почали будувати школу №6. Також саме тоді Вінниця підписала угоду з британським містом Пітерборо про дружні зв’язки між містами-побратимами.

«Вінниця як сучасне, комфортне, європейське місто розвивається завдяки роботі та зусиллям усіх членів територіальної громади та видатних особистостей, які в той чи інший період робили значний внесок у становлення міста. В перші роки незалежності України першою людиною, яка зробила немалий внесок в розвиток Вінниці, був Микола Федорович Костін. Наприклад, шоста школа закладена саме завдяки йому. Ті гарні стосунки, які в нас були протягом 15 років з містом Пітерборо, – це теж його заслуга. Саме він заклав фундамент для початку дружніх і побратимських відносин з багатьма містами, які є на сьогоднішній день у Вінниці», - розповів Сергій Моргунов.

Сам Микола Костін зізнався, що й до сьогодні слідкує за кожним рішенням, яке приймається у місті, а кожен успіх Вінниці надзвичайно його тішить.

«Якщо в мене щось в цьому житті і вийшло, то цьому я завдячую в першу рідному місту, вінничанам, колегам, з якими працювали і з якими зараз працюємо. Тому що без цього неможливо було б працювати, робити гарні справи. Сьогодні наше місто на гарному рахунку не тільки в області, а й в Україні та за її межами. Я дуже з цього радію, адже постійно слідкую за кожним кроком моєї Вінниці. Я хочу щиро подякувати за пам'ять, за нагороду. Бо коли люди пам’ятають, що хтось щось зробив, це залишається назавжди. Я хочу побажати рідному місту і вінничанам успіхів, злагоди, благополуччя, миру», - сказав Микола Федорович та продекламував на завершення один зі своїх віршів про Вінницю, який увійде в його уже 28 збірку поезії, що має вийти незабаром.