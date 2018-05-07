Вогнеборці під час пожежі врятували 90-річну вінничанку
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Жінку передали лікарям екстреної медичної допомоги
7 травня о 07:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Вінниці на вулиці Бестужева виникла пожежа у приватному житловому будинку. До місця події було направлено відділення чергового караулу Державної пожежно-рятувальної частини № 4.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Укрaїни у Вінницькій облaсті.
Прибувши на виклик було встановлено, що горить одна із кімнат будинку на площі 8 кв.м.
Під час розвідки домоволодіння в одній із кімнат було виявлену 90-річну жінку, яку рятувальники евакуювали та передали лікарям екстреної медичної допомоги.
Пожежу локалізовано о 7:25, а ліквідовано о 7:33. Причини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.
Від ДСНС до ліквідації пожежі залучалося 12 чоловік особового складу та 3 спецавтомобіля.
Вчора, 6 травня близько 17 години на вулиці Гонти у Вінниці горіла квартира. Прибувши до місця виклику, рятувальники ДПРЧ-2 з'ясували, що загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі багатоквартирного будинку. Вогнем знищено оздоблення стін кухні та кухонне начиння.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.