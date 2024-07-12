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Вінничани вибороли 22 медалі чемпіонату Європи з веслування на човнах «Драконах»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вінничани вибороли 22 медалі чемпіонату Європи з веслування на човнах «Драконах»
Вінницькі спортсмени

«Усі ці спортсмени гідно вибороли місця в основних складах збірних човнів»

У чеському місті Рачице відбувся 15 чемпіонат Європи з веслування на човнах «Драконах» серед юнаків, юніорів і дорослих.

До складу Національної збірної України входили веслувальники з Вінниці. Спортсмени повернулися з 22 медалями. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. 

У чемпіонаті Європи брали участь понад півтори тисячі спортсменів з 16 країн. Вінничани брали участь у трьох етапах відборів й за сумою усіх результатів 7 спортсменів потрапили на чемпіонат Європи.

«Усі ці спортсмени гідно вибороли місця в основних складах збірних човнів. Зазначу, що Україна завоювала “Кубок Європейських націй” – трофей, який отримує найкраща команда за підсумками виступів на чемпіонаті Європи, який проходить раз у два роки. Востаннє українські веслувальники здобували цей кубок у 2016-му році», – говорить тренерка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи Зоряна Михальська.

Вінничани вибороли 22 медалі чемпіонату Європи з веслування на човнах «Драконах» фото 1
Вінничани вибороли 22 медалі чемпіонату Європи з веслування на човнах «Драконах» фото 2

Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи № 2 у підсумку змагань здобули 10 золотих, 11 срібних та 1 бронзова медалі. Нагороди вибороли: 

  • Ірина Романюк – 2 золоті, 6 срібних;
  • Марія Бойко та Дарина Ремінська по одній золотій та срібній нагороді.
  • Сергій Нікітюк виборов 2 золотих нагороди;
  • Максим Ткачук 2 золоті й 1 бронзову, а на рахунку Павла Кивирига – 2 срібних медалі.
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Теги: вінничани спорт Вінниця

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