Вінничани вибороли 22 медалі чемпіонату Європи з веслування на човнах «Драконах»

«Усі ці спортсмени гідно вибороли місця в основних складах збірних човнів»

У чеському місті Рачице відбувся 15 чемпіонат Європи з веслування на човнах «Драконах» серед юнаків, юніорів і дорослих.

До складу Національної збірної України входили веслувальники з Вінниці. Спортсмени повернулися з 22 медалями. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

У чемпіонаті Європи брали участь понад півтори тисячі спортсменів з 16 країн. Вінничани брали участь у трьох етапах відборів й за сумою усіх результатів 7 спортсменів потрапили на чемпіонат Європи.

«Усі ці спортсмени гідно вибороли місця в основних складах збірних човнів. Зазначу, що Україна завоювала “Кубок Європейських націй” – трофей, який отримує найкраща команда за підсумками виступів на чемпіонаті Європи, який проходить раз у два роки. Востаннє українські веслувальники здобували цей кубок у 2016-му році», – говорить тренерка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи Зоряна Михальська.

Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи № 2 у підсумку змагань здобули 10 золотих, 11 срібних та 1 бронзова медалі. Нагороди вибороли:

Ірина Романюк – 2 золоті, 6 срібних;

Марія Бойко та Дарина Ремінська по одній золотій та срібній нагороді.

Сергій Нікітюк виборов 2 золотих нагороди;

Максим Ткачук 2 золоті й 1 бронзову, а на рахунку Павла Кивирига – 2 срібних медалі.