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Син Кличка представить Україну на чемпіонаті Європи з баскетболу

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Син Кличка представить Україну на чемпіонаті Європи з баскетболу
Максим-Олександр Кличко

Тренерський штаб молодіжної збірної України з баскетболу визначився зі складом команди

Наймолодший син мера Києва Віталія Кличка потрапив до складу збірної України з баскетболу U-20, яка гратиме на чемпіонат Європи у дивізіоні B.

Чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться у румунському місті Пітешті з 12 до 21 липня 2024 року.

Максим-Олександр Кличко найвищий у своїй команді
Максим-Олександр Кличко найвищий у своїй команді
фото: Instagram

Максиму-Олександру Кличку 19 років. Його зріст 219 сантиметрів. Позиція – центровий.

Склад молодіжної збірної України з баскетболу

Тренерський штаб молодіжної збірної України визначився зі складом команди на чемпіонаті Європи U-20 (Дивізіон В). Про це інформує basket.com.ua.

Після тренувального збору та серії контрольних матчів до фінального складу команди увійшли 12 гравців, які представлятимуть нашу країну на першості в румунському місті Пітешті:

Склад молодіжної збірної України з баскетболу
Склад молодіжної збірної України з баскетболу

Захисники

  • Рафаель Колаволе, SKM Q80ils SKM Zastal Zielona Gora, Польща (перший тренер — Будагян А.О. БАМГ-ДЮСШ-12, Київ)
  • Марк Чорногрицький, Basket Citta Di Ladispoli, Італія (перший тренер — Чорногрицька Т.О. ДЮСШ-12- Тейваз, Київ)
  • Андрій Величко, БК Запоріжжя (перший тренер Горбенко С.В. ДЮСШ-12, Запоріжжя)
  • Серафим Новіков, БК Кривбас (Коваль Л.О. ДЮСШ-5, Кривий Ріг)
  • Кирило Скутєльнік, Fuenlabrada, Іспанія (перший тренер — Подтикан П.М., ДЮСШ, Маріуполь)

Форварди

  • Ростислав Кабанов, БК Запоріжжя (перший тренер — Шевченко О.Ю., ЮГ-БАСКЕТ, Одеса)
  • Назар Холод, БК Запоріжжя (перший тренер — Лашко О.О., Черкаські Мавпи, Черкаси)
  • Владислав Ніколайчук, Maastricht Rebels, Нідерланди (перший тренер — Плекан І.Д. БК Кристал-Чортків, Чортків)
  • Павло Карасьов, GBA Lions Jindrichuv Hradec, Чехія (перший тренер — Могилко В.М. ДЮСШ, Торецьк)
  • Данііл Сипало, БК Дніпро (перший тренер — Родіонов Д.А. СДЮСШОР No5, Дніпро)

Центрові

  • Максим-Олександр Кличко, Taft School, CT 23/24 (Shavar Bernier, Taft School)
  • Назарій Кулішенко, Real Betis Baloncesto, Іспанія (перший тренер — Свірідова Н.Д. ДЮСШ-1, Івано-Франківськ)

Головний тренер — Валерій Плеханов

Тренери — Станіслав Овдеєнко, Володимир Кучеренко 

Календар ігор 

Виступ в Пітешті наша команда розпочне 12 липня матчем групового раунду проти збірної Вірменії.

По дві кращі команди з кожної групи вийдуть у чвертьфінал і продовжать боротьбу за підвищення в класі — вихід у Дивізіон А.

Євробаскет U-20. Дивізіон В, чоловіки:

Група С

12 липня

15:30 Вірменія — Україна

13 липня

20:30 Україна — Молдова

14 липня

15:30 Україна — Швеція

16 липня

20:30 Угорщина — Україна

17 липня

20:30 Україна — Косово.

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Теги: чемпіонат Європи баскетбол тренер БК Дніпро Валерій Плеханов Станіслав Овдеєнко

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