Син Кличка представить Україну на чемпіонаті Європи з баскетболу
Тренерський штаб молодіжної збірної України з баскетболу визначився зі складом команди
Наймолодший син мера Києва Віталія Кличка потрапив до складу збірної України з баскетболу U-20, яка гратиме на чемпіонат Європи у дивізіоні B.
Чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться у румунському місті Пітешті з 12 до 21 липня 2024 року.
Максиму-Олександру Кличку 19 років. Його зріст 219 сантиметрів. Позиція – центровий.
Склад молодіжної збірної України з баскетболу
Тренерський штаб молодіжної збірної України визначився зі складом команди на чемпіонаті Європи U-20 (Дивізіон В). Про це інформує basket.com.ua.
Після тренувального збору та серії контрольних матчів до фінального складу команди увійшли 12 гравців, які представлятимуть нашу країну на першості в румунському місті Пітешті:
Захисники
- Рафаель Колаволе, SKM Q80ils SKM Zastal Zielona Gora, Польща (перший тренер — Будагян А.О. БАМГ-ДЮСШ-12, Київ)
- Марк Чорногрицький, Basket Citta Di Ladispoli, Італія (перший тренер — Чорногрицька Т.О. ДЮСШ-12- Тейваз, Київ)
- Андрій Величко, БК Запоріжжя (перший тренер Горбенко С.В. ДЮСШ-12, Запоріжжя)
- Серафим Новіков, БК Кривбас (Коваль Л.О. ДЮСШ-5, Кривий Ріг)
- Кирило Скутєльнік, Fuenlabrada, Іспанія (перший тренер — Подтикан П.М., ДЮСШ, Маріуполь)
Форварди
- Ростислав Кабанов, БК Запоріжжя (перший тренер — Шевченко О.Ю., ЮГ-БАСКЕТ, Одеса)
- Назар Холод, БК Запоріжжя (перший тренер — Лашко О.О., Черкаські Мавпи, Черкаси)
- Владислав Ніколайчук, Maastricht Rebels, Нідерланди (перший тренер — Плекан І.Д. БК Кристал-Чортків, Чортків)
- Павло Карасьов, GBA Lions Jindrichuv Hradec, Чехія (перший тренер — Могилко В.М. ДЮСШ, Торецьк)
- Данііл Сипало, БК Дніпро (перший тренер — Родіонов Д.А. СДЮСШОР No5, Дніпро)
Центрові
- Максим-Олександр Кличко, Taft School, CT 23/24 (Shavar Bernier, Taft School)
- Назарій Кулішенко, Real Betis Baloncesto, Іспанія (перший тренер — Свірідова Н.Д. ДЮСШ-1, Івано-Франківськ)
Головний тренер — Валерій Плеханов
Тренери — Станіслав Овдеєнко, Володимир Кучеренко
Календар ігор
Виступ в Пітешті наша команда розпочне 12 липня матчем групового раунду проти збірної Вірменії.
По дві кращі команди з кожної групи вийдуть у чвертьфінал і продовжать боротьбу за підвищення в класі — вихід у Дивізіон А.
Євробаскет U-20. Дивізіон В, чоловіки:
Група С
12 липня
15:30 Вірменія — Україна
13 липня
20:30 Україна — Молдова
14 липня
15:30 Україна — Швеція
16 липня
20:30 Угорщина — Україна
17 липня
20:30 Україна — Косово.
Коментарі — 0