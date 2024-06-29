Уночі на Вінниччині лунали вибухи: влада повідомила подробиці

Захисники неба збивали ворожі цілі над регіоном

У ніч проти 29 червня у Вінницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У небі над регіоном працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Вінницька обласна військова адміністрація.

«Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Активну бойову роботу провели оборонці неба Вінниччини», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, над територією області наші воїни збили декілька безпілотників. Інформації про потерпілих чи руйнування внаслідок цього немає.

Нагадаємо, що тривога у Вінницькій області тривала з 01:13 до 03:20, а також – із 05:01 до 05:55.

Раніше внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині 20 червня було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.