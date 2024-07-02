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Вінницький хакер обібрав канадців та американців: заробив мільйони і купив елітне авто

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вінницький хакер обібрав канадців та американців: заробив мільйони і купив елітне авто
фото:ДБР

 Фішинг по-вінницьки: хакер викрав мільйони в іноземців

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо жителя Вінниці, який протягом кількох років займався кіберзлочинами, ошукуючи громадян Канади та США. Про це інформує ДБР.

Зловмисник розпочав свою незаконну діяльність у 2017 році зі створення та продажу шкідливого програмного забезпечення, призначеного для викрадення персональних даних з мобільних пристроїв. 

«Згодом він почав займатися «фішингом», за допомогою фіктивних посилань та спеціальних сайтів викрадати банківські дані мешканців Канади та США. Викрадені дані він продавав за криптовалюту. За результатами розслідування встановлено, що йому вдалося викрасти та легалізувати на території України близько 3,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2024 року кіберзлочинцю повідомили про підозру. Наразі арештовано елітний автомобіль чоловіка для подальшої спеціальної конфіскації. Фігуранту справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з конфіскацією майна за створення та розповсюдження шкідливих програм, несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Процесуальне керівництво у справі здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Раніше в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб. 

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Теги: викрадення злочинець злочин ДБР Канада Вінниця хакер

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