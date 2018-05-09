Як День Перемоги пройшов у Вінниці: фото

У Вінниці пройшов фестиваль польової кухні

Сьогодні у Вінниці на площі Європейській зібралась велика кількість вінничан з нагоди Дня пам’яті і примирення та 73-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє vn.presspoint.in.ua. Зокрема відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави, пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям АТО. У церемонії



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Фото: vn.presspoint.in.ua День Перемоги у Вінниці

У Вінниці пройшов фестиваль польової кухні

Сьогодні у Вінниці на площі Європейській зібралась велика кількість вінничан з нагоди Дня пам’яті і примирення та 73-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє vn.presspoint.in.ua.

Зокрема відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави, пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям АТО. У церемонії вшанування полеглих захисників України взяли участь голова обласної Ради Анатолій Олійник, голова облдержадміністрації Валерій Коровій, Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вклонитися героям також прийшли депутати обласної Ради, бійці АТО, рідні загиблих, ветерани Другої світової війни, солдати Нацгвардії, представники духовенства, громадських організацій, вінничани та гості міста. Присутні вшанувати пам'ять борців за незалежність України хвилиною мовчання, покладанням вінків та квітів.

Як передає vlasno.info, у Вінниці також пройшов фестиваль польової кухні. Військові з декількох військових частин безкоштовно роздавали їжу. На вибір було кілька страв: гречка з тушонкою, перлова каша, солдатська юшка та чай або компот.

Вінничан та гостей міста розважили святковим концертом, на якому виступили різні ансамблі та народні колективи Вінниччини.

День Перемоги у Вінниці пройшов без сутичок та провокацій.