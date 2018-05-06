За алюмінієву тарілку чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі

Вартість тарілки складає 207 грн 15 копійок

На Вінниччині за викрадення алюмінієвої тарілки засудили Сергія Стефанського. Липовецький районний суд виніс вирок - чотирьох років позбавлення волі за тарілку, вартістю 207 грн 15 копійок. 31-річний обвинувачений вже мав проблеми із законом та відбував покарання за шахрайство, крадіжку та порушення недоторканності житла. Звільнився із



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Вартість тарілки складає 207 грн 15 копійок

На Вінниччині за викрадення алюмінієвої тарілки засудили Сергія Стефанського. Липовецький районний суд виніс вирок - чотирьох років позбавлення волі за тарілку, вартістю 207 грн 15 копійок.

31-річний обвинувачений вже мав проблеми із законом та відбував покарання за шахрайство, крадіжку та порушення недоторканності житла. Звільнився із тюрми умовно-достроково.

У квітні минулого року Сергій Стефанський пішов в гості до односельчан. Та поки ті відпочивали, бо добряче вжили алкоголю, чоловік забрав із помешкання алюмінієву тарілку. Тому господарка звернулася із заявою до поліції. Кримінальне провадження було відкрите за фактом грабежу. А ось тієї самої тарілки у пана Сергія під час затримання вже не було, бо здав її перекупникам, а виручені кошти витратив. Вже у суді обвинувачений вину визнав та розкаявся. Але тому, що злочин вчинено не вперше, а тут ще й у нетверезому стані, суддя Дмитро Кривенко призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. Своє рішення мотивував так: «Суд вважає, що обвинувачений представляє підвищену суспільну небезпеку для суспільства, а тому його виправлення та перевиховання можливе виключно в умовах ізоляції від суспільства».

Обурившись таким рішенням Феміди, Сергій Стефанський написав заяву до Апеляційного суду Вінницької області. Але на жодне із засідань чомусь не з’явився. Від захисника чоловік теж відмовився.

Стаття 186 ККУ ч. 2 передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. В даному випадку чоловік отримав мінімальне покарання, але подав на апеляцію із вимогою про умовне покарання. Прокурор, який брав участь у судовому засіданні, також не погодився і просить скасувати вирок і дати більше покарання. Апеляційний суд має це розглянути. Але дивує те, що до суду обвинувачений не з’являється, хоча отримує повідомлення та ставить свій підпис, – каже Сергій Кузьмін, прокурор відділу підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури Вінницької області. – Всі за нього переживають, але тільки не він. Тож на останньому засіданні я подав клопотання про те, аби до обвинуваченого застосували привід через органи поліції за місцем його проживання. Служителі Феміди його задовольнили, апеляційний розгляд відклали.

Тим часом місцеві активісти готові прийти на судове засідання, аби підтримати пана Сергія, бо вважають покарання надто суворим для нього і вже називають цю історію «сучасною справою про 5 колосків».

Джерело: 33kanal.com