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    Вінницька волонтерка організувала цікаву акцію для дівчаток-сиріт (відео)

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    На одинь день дівчата-сироти потрапили у світ краси - Вінницька волонтерка організувала цікаву акцію для дівчаток-сиріт (відео)
    На одинь день дівчата-сироти потрапили у світ краси
    фото: suspilne.media

    В одному із салонів краси дівчатам-сиротам зробили мейкап, зачіску та організували фотосесію

    У Вінниці організували акцію для дівчат-сиріт. В одному із салонів краси професійні перукарі та візажистка створили їм мейкап та зачіску, а професійний фотограф зробив дівчатам фото на згадку, повідомляє «Суспільне».

    Загалом участь в акції взяли 10 дівчат. Усі процедури для дівчат-сиріт у салоні краси були безкоштовними. В сюжеті власниця салону, Дар’я Мамаєвська, розповідає, що своїх клієнток перенесла на інший час, щоб усю увагу її майстрині зосередили на дітях.

    Вінницька волонтерка організувала фотосесію для дівчаток-сиріт
    Автор: Суспільне Вінниця

    «Діти – це наша радість. Коли є власні батьки, вони можуть все дітям дати, а ці дітки позбавлені батьківського піклування. Хочеться їм допомогти, щоб відчули, що вони потрібні, щасливі, бажані, кохані», – сказала Мамаєвська.

    Волонтерка Надія Дмитрієва, яка ініціювала акцію «Красиве Добро», розповіла, що акція одноденна.

    «Вирішили на один день зробити такий святковий дівчатам настрій, щоб вони відчули себе справжніми принцесами, з професійними зачісками, з професійними фотографіями та мали згадку, які вони насправді красуні», – сказала волонтерка.

    Спочатку візажистка робила дівчатам мейкап, далі за роботу взялися професійні перукарі – комусь волосся вирівнювали, комусь робили кучері, створюючи зачіски з яскравими пасмами. Результат зафіксував професійний фотограф – дівчата отримають 3-5 знімків на згадку про цей день.

    Наостанок дівчатам подарували подарунки, а вони подякували всім причетним до акції.

    До слова, у Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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    Теги: діти акція волонтер Вінниця Вінниччина піклування
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    Вінницька волонтерка організувала цікаву акцію для дівчаток-сиріт (відео)