На Вінниччині селяни створили соціальну молочарню (фото, відео)

На молочарні виготовляють сметану, домашній та плавлений сир, бринзу та масло

У селі Городище, що на Вінниччині, уже більше шести років працює соціальна молочарня. Колись люди самоорганізувались і почали переробляти молоко від своїх корів не лише за дідівськими технологіями, а й за принципами рівності та поваги, розповідає «Вінниця.info».

Сьогодні на молочарні виготовляють сметану, домашній та плавлений сир, бринзу та масло. Усе без хімії, домішок, а найголовніше – вручну.

«Прокидаюся я о 5:30 годині. Йду розпалюю грубку, грію водичку, потім йду доїти корівку. Перед цим, даю їй сіна. Потім проціджую молочко і на 7:30 годин несу на молочарню. Колись ще свекруха мене навчила, що треба три рази хрестити черево корові», – каже місцева жителька Людмила Груба.

Шість років тому жителів Городища створили молочарню. Молоко переробляють «дідівськими» методами. Молочарня працює з 7:00 до 20:30.

Щоб продукція була смачною, організатори придумали свій «контроль якості». Селяни розуміють, що банка гіркого молока зіпсує всю продукцію. Кожна банка молока має свій «ідентифікаційний код».

Всі ці нюанси працівниці молочарні пропрацьовували роками. Навчились на власних помилках. До того ж, кожна з них тримає корову.

Весь процес переробки молока – ручна робота. Молочарню обслуговує чотири печі, де й відігрівається у банках сир. Сметану збирають ложками з банок. Сеператором не перегонять спеціально. Щоб не втрачалась автентичність продукту та не погіршувався його смак.

Вся молочна продукція виготовляється без домішок. Ніяких загущувачів, барвників чи консервантів.

«Коли молоко скисло, дівчата збирають сметану, заїжджають з кисляком до печі. А вже з печі витягують сир, який відціджують, потім заносять знову до холодильника, сир уже «затягується», щоб був гарний, аби його можна було розрізати. Ця технологія пішла ще від дідусів і бабусь. Колись ж не було холодильників, то робили все на холодному», – розповідає одна із працівниць Тетяна Голубецька.

Рішення, що стосуються молочарні, приймаються колективно. Не лише тими, хто тут працює, а й тими, хто здає сюди молоко.

Єдиний автоматизований процес в молочарні – збивання масла. Маслянку, що лишається після збивання масла, віддають людям. Селяни печуть на маслянці млинці та хліб. Від покупців процес виробництва не приховують.

«У нас є «зошит боргів». От прийшла людина, взяла сиру, сметани. Ми записали, на яку суму вона взяла, і потім коли видаємо кошти за молоко, то відраховуємо з тих коштів».

Звістка про городищанську молочарню розійшлась округою. Нерідко за продукцією приїжджають навіть з Одеси та Києва.

Звідки з’явилась ідея відкрити молочарню? І чому вона «соціальна»?

Ця ідея місцевого жителя – Руслана Пікіняра. Облаштувати молочарню вирішили у закинутій старій амбулаторії. Провели в приміщення воду, поставили бойлер, вивели каналізацію. Закупили декілька холодильників для старту й деякий інвентар. І головне – побудували печі.

Молочарню створили, щоб підняти вартість молока. Адже молокозаводи приймають його за безцінь. Люди почали спродувати корови, яких було невигідно утримувати. Власна міні-молочарня в селі, змінила ситуацію на краще.

Молочарня стала спільною справою чи не всього села. Дохід від реалізованої продукції не оподатковується. Адже сумарно він не перевищує 50 мінімальних зарплат.

«Вся продукція продається. В кінці тижня ми підраховуємо повну виручку. Після цього, 60% розбиваємо на зарплати за молоко, 25% йде на зарплати працівникам, і 15% йде на світло, воду, дрова і трішки відкладаємо на ремонт», – розповідають організатори.

За шість років існування, у молочарні не було жодного конфлікту. Принципи рівноправ’я та поваги тут ключові. Молочарня давно перетворилась на суспільний майданчик.

На Вінниччині селяни переробляють молоко за старовинними рецептами, сир відігрівають у печах Автор: Вінниця. info

Городищани готові ділитися своїм досвідом з іншими громадами. Адже переконані, ситуацію треба брати в свої руки. Бо кажуть, що допомоги від влади можна не дочекатись.

Нагадаємо, молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.

Також ціна на молоко в Україні безперервно зростає і вже випередила вартість цього продукту у багатьох країнах Євросоюзу. На це є кілька причин, кожна з яких може остаточно занапастити молочну галузь в Україні.

Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

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