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    Житель Вінниці погрожував лікарям пістолетом у лікарні

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    У Вінниці в медичному закладі поліцейські затримали зловмисника, який погрожував лікарям зброєю - Житель Вінниці погрожував лікарям пістолетом у лікарні
    У Вінниці в медичному закладі поліцейські затримали зловмисника, який погрожував лікарям зброєю

    У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж

    В одному з медичних закладів Вінниці затримали чоловіка, який погрожував зброєю лікарям.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Так, близько 16:00 у поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення від працівника діагностичного центру про те, що один з відвідувачів поводиться агресивно і погрожує медикам зброєю.

    На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Вінниця та затримав озброєного злочинця.

    Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний житель міста. У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж.

    Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України). За такий злочин передбачено до 7 років позбавлення волі.

    Теги: Вінниця злочин
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