Житель Вінниці погрожував лікарям пістолетом у лікарні

У Вінниці в медичному закладі поліцейські затримали зловмисника, який погрожував лікарям зброєю

У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж

В одному з медичних закладів Вінниці затримали чоловіка, який погрожував зброєю лікарям.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Так, близько 16:00 у поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення від працівника діагностичного центру про те, що один з відвідувачів поводиться агресивно і погрожує медикам зброєю.

На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Вінниця та затримав озброєного злочинця.

Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний житель міста. У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України). За такий злочин передбачено до 7 років позбавлення волі.