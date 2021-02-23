Житель Вінниці погрожував лікарям пістолетом у лікарні
У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж
В одному з медичних закладів Вінниці затримали чоловіка, який погрожував зброєю лікарям.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.
Так, близько 16:00 у поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення від працівника діагностичного центру про те, що один з відвідувачів поводиться агресивно і погрожує медикам зброєю.
На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Вінниця та затримав озброєного злочинця.
Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний житель міста. У затриманого вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж.
Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України). За такий злочин передбачено до 7 років позбавлення волі.