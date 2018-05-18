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    Зі ставка у Козятинському районі дістали тіло потопельника

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    Обставини події з'ясовуються правоохоронцями.

    У четвер, 17  травня, о 20:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в ставку селища Бродецьке Козятинського району знайдено тіло людини.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою човна доправили тіло потопельника на берег. 

    Тіло загиблого передано працівникам Козятинського відділу поліції для на правлення на судово-медичну експертизу.

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