Зі ставка у Козятинському районі дістали тіло потопельника

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Обставини події з'ясовуються правоохоронцями.

У четвер, 17 травня, о 20:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в ставку селища Бродецьке Козятинського району знайдено тіло людини.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою човна доправили тіло потопельника на берег.

Тіло загиблого передано працівникам Козятинського відділу поліції для на правлення на судово-медичну експертизу.