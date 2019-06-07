Одеські дитсадки відзначені нагородами Всеукраїнського архітектурного конкурсу «Професії майбутнього»



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П'ять закладів дошкільної освіти Одеси отримали нагороди архітектурного конкурсу «Професії майбутнього» в рамках Всеукраїнського фестивалю Play Fest

У Києві відбувся Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення Play Fest. У рамках фестивалю пройшла архітектурна виставка-конкурс проєктів «Професії майбутнього».

Конкурс покликаний привернути увагу дорослих до змін, які сьогодні відбуваються в усіх сферах життя, переосмислити підходи до виховання дітей і сприяти розвитку умінь, які дитині будуть потрібні в майбутньому.

У конкурсі взяли участь заклади загальної середньої освіти, а також дошкільної освіти, серед яких - і команди одеських закладів.

Заклади дошкільної освіти змагалися в таких номінаціях: «Екорятівники планети», «Індустрія майбутнього», «Дій сьогодні для світу завтра», «Екологія та ресурсозбереження», «Майбутнє, яке вражає», «Світ можливостей», «Неможливе можливо», « Майбутнє в сьогоденні »,« Підкорювачі Всесвіту »,« Smartенергетичні рішення».

За підсумками архітектурної виставки-конкурсу «Професії майбутнього» команди закладів дошкільної освіти Одеси отримали нагороди в номінаціях:

- «Майбутнє, яке вражає»:

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №73 комбінованого типу;

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №107 комбінованого типу;

- «Підкорювачі Всесвіту»:

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №174 комбінованого типу;

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №80;

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №293.

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Фестиваль Play Fest проходить в Україні вже восьмий рік поспіль. Організатором фестивалю є фонд The LEGO Foundation за підтримки Міністерства освіти і науки України. Цього року в заході взяли участь 250 закладів дошкільної освіти, 40 закладів загальної середньої освіти і 3 заклади додаткової освіти з різних куточків України.

Згідно з підписаним між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO Foundation Меморандуму про взаєморозуміння, представники фонду The LEGO Foundation - тренер Каспер Аарліт Йенсен і асистентка департаменту досліджень Марі Бйер Одгаард - у 2017 році ознайомили вихователів дошкільних закладів освіти Одеси з впровадженням проекту «Сприяння освіті» і провели тематичний тренінг «Девіз LEGO Foundation - « Навчання через гру». У тренінгу взяли участь вихователі Одеських ДНЗ №№ 1, 11, 19, 21, 47, 57, 73, 80, 107, 112, 125, 174, 195, 231, 237, 248, 293, 304, де цей проект успішно реалізовується.