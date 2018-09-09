Святкування Дня народження Вінниці. Фоторепортаж з грандіозного концерту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після традиційного святкування Дня міста на Соборній, Майдані Незалежності й в усьому середмісті, вечірня частина так само традиційно перемістилася на площу Стуса. Саме тут мав відбутися головний концерт свята, куди вже після шостої вечора стікалися потоки людей з центру Вінниці

Направду, цього разу людей на площу прийшло не надто, але дещо менше глядачів, ніж у попередні два роки. Можливо, причиною стала погода, а може й підбір виконавців, які цьогоріч були оголошені хедлайнерами головного концерту головного міського свята. Особливо жваво в коментарях ще перед концертом вінничани обговорювали новину, що «цвяхом» програми стане Наталія Могилевська, чий пік кар’єри припав ще на кінець дев’яностих.

Проте розпочав концерт молодий виконавець Melovin – представник України на останньому Євробаченні який, втім, посів на конкурсі скромне 17-те місце. Молодий і «попсовий» артист з Одеси прагнув якомога більше сподобатися публіці, надривно закликав народ «поднимать руки вверх» і спілкувався майже виключно російською, лише інколи переходячи на російсько-англійський суржик.

Здавалося, деяким пісням Меловіна навіть підспівує частина людей, однак виконавши кілька композицій, співак мусив покинути сцену лише ледь-ледь розворушивши публіку.

Тим часом ведучі зі сцени продовжували загравати з глядачами і жартувати: наприклад, про «євробляхи»: «У Вінниці стільки польских номерів! То мабуть поляки приїхали на заробітки!» і подібне в такому дусі. Зрештою, перед виступом наступного виконавця глядачам продемонстрували кілька відеороликів про Вінницю.

Ми не могли не помітити, що одне з продемонстрованих відео виявилося абсолютним плагіатом оригінальних відеоматеріалів Vежі. Кілька наших авторських відео організатори концерту «порізали», інакше змонтували, наклали сторонню музику та зрізали логотип нашого видання. Цікаво буде дізнатися, кому саме з організаторів спала на думку така «геніальна» ідея.

Зрештою на сцену вийшли хлопці з Kozak System. Особливо вразив соліст команди, який за температури +13 і під постійним дощем виступав у футболці. Команда виконала лише кілька справді драйвових пісень і з вигуками «Слава Україні!»залишили сцену.

За тим на головну сцену міста піднялися почесні гості – міський голова Сергій Моргунов та голова уряду Володимир Гройсман – який привітали містян зі святом і вже традиційно для цього дня – закликали мужньо витримувати погодні умови. Чиновники, до їхньої честі, не стали надто затримуватися на сцені.

Нарешті настав час хедлайнера цього вечора – співачки Наталії Могилевської. Вона вийшла до публіки в чорному боді в оточенні своєї команди і так само звернулася до вінничан російською. На державну мову артистка, яка відома своїми несподіваними політичними реверансами, перейшла лише раз, коли режисери намагалися встановити прямий відеозв’язок зі Львовом: там саме відбувався концерт на честь Андрія Кузьменка. Це вийшло не з першого разу.

Після кількох фраз Могилевської про те, що «Украине нужен мир», співачка продовжила виступ. Дощ тим часом значно посилився і багато людей почали покидати площу Стуса. Лишилися тільки найбільш стійкі, котрі зокрема очікували святковий феєрверк.

Коли вже здавалося, що виступ пані Наталії добіг кінця, артистка ще двічі «виходила на біс» та під вигуки окремих людей з натовпу «Натаашаа!», виконала безсмертні шлягери «Полюби меня такой», «Я завелась» та «Ла-Ла-Ла».

Приблизно опів на одинадцяту ведучі нарешті оголосили про те, що зараз присутні зможуть побачити святковий феєрверк. Вже значно менший гурт глядачів під значно сильнішим дощем підійшов до піротехнічної установки, в центрі якої перебував великий напис «Вінниця 655».

Під звуки класичної музики – яка дуже різко дисонувала з концертом, який саме завершився – у небо злетів салют. Щоправда, його яскравість у повній мірі нікому побачити так і не вдалося: ймовірно через надмірну вологість, всю площу відразу затягнуло густим димом, тож решту феєрверку було складно розгледіти навіть з кількох метрів.

Зрештою, в густому «тумані» люди покинули площу та під рясною мрякою пішли продовжувати святкувати День народження власного міста вже в теплі.

Джерело: VЕЖА