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На Київщині діяла банда під «дахом» фігуранта санкційного списку РНБО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині діяла банда під «дахом» фігуранта санкційного списку РНБО
Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників
фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині правоохоронці викрили та затримали чотирьох учасників злочинної групи, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках. Встановлено, що злочинна група діяла під так званим дахом «злодія в законі», який перебуває у санкційному списку РНБО і йому заборонений в’їзд на територію України. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Оперативним шляхом встановлено, що вказані особи планували вчинити розбійний напад на території Київської області. Фігуранти раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння розбійних нападів і грабежів. Чергові злочини вони ретельно планували, зокрема перевіряли наявність сигналізації чи камер відеоспостереження поруч з квартирою, яку планували грабувати. У подальшому підбирали ключі до замків вхідних дверей та потрапляли всередину помешкань.

Затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після скоєння крадіжки з квартири в одному з районів Києва. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, мобільні телефони та викрадені речі громадян.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом крадіжки (ч. 4 ст. 185КК України). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів у столиці та регіоні.

Досудове розслідування триває.

Раніше у Львівській області правоохоронці затримали так званого злодія в законі, який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України.

Минулого року поліція депортувала кримінального авторитета із санкційного списку РНБО.

Теги: РНБО Національна поліція України прокуратура Київщина кримінал

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