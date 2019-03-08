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    Технології

    Глава Apple після помилки Трампа змінив прізвище у Twitter

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    Глава корпорації&nbsp;Apple&nbsp;Тім Кук на зустрічі з президентом США - Глава Apple після помилки Трампа змінив прізвище у Twitter
    Глава корпорації Apple Тім Кук на зустрічі з президентом США

    Раніше Трамп назвав очільника корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом

    Глава корпорації Apple Тім Кук змінив своє ім'я у Twitter після обмовки президента США Дональда Трампа. Раніе Трамп назвав Кука Тімом Епплом.

    У відповідь глава Apple відредагував профіль у Twitter, замінивши справжнє прізвище на значок, який зображає символ корпорації - надкушене із правого боку яблуко.

    Відзначимо, що цей значок може коректно відображатися тільки на пристроях Apple, оскільки не входить у стандарт кодування символів Unicode.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав генерального директора корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом. Інцидент стався на засіданні консультативної ради з питань кадрової політики.

    «Ми дуже цінуємо це (внесок Apple), Тіме Еппл», - сказав Трамп, звертаючись до підприємця.

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