Глава Apple після помилки Трампа змінив прізвище у Twitter

Раніше Трамп назвав очільника корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом

Глава корпорації Apple Тім Кук змінив своє ім'я у Twitter після обмовки президента США Дональда Трампа. Раніе Трамп назвав Кука Тімом Епплом.

У відповідь глава Apple відредагував профіль у Twitter, замінивши справжнє прізвище на значок, який зображає символ корпорації - надкушене із правого боку яблуко.

Відзначимо, що цей значок може коректно відображатися тільки на пристроях Apple, оскільки не входить у стандарт кодування символів Unicode.

Guys, @tim_cook changed his name to Tim  and it's the most legendary "Tim Apple" sub tweet of all time. pic.twitter.com/p39nYS1mz7