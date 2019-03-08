Глава Apple після помилки Трампа змінив прізвище у Twitter



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Глава корпорації Apple Тім Кук на зустрічі з президентом США

Раніше Трамп назвав очільника корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом

Глава корпорації Apple Тім Кук змінив своє ім'я у Twitter після обмовки президента США Дональда Трампа. Раніе Трамп назвав Кука Тімом Епплом.

У відповідь глава Apple відредагував профіль у Twitter, замінивши справжнє прізвище на значок, який зображає символ корпорації - надкушене із правого боку яблуко.

Відзначимо, що цей значок може коректно відображатися тільки на пристроях Apple, оскільки не входить у стандарт кодування символів Unicode.

Guys, @tim_cook changed his name to Tim  and it's the most legendary "Tim Apple" sub tweet of all time. pic.twitter.com/p39nYS1mz7 — Alex Whitcomb (@AlexWhitcomb) 7 марта 2019 г.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав генерального директора корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом. Інцидент стався на засіданні консультативної ради з питань кадрової політики.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

«Ми дуже цінуємо це (внесок Apple), Тіме Еппл», - сказав Трамп, звертаючись до підприємця.