Коли у Вінниці запустять е-квиток у громадському транспорті



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У листопаді вінничанам почнуть видавати муніципальні картки для оплати проїзду у транспорті

У Вінниці до кінця року планують запровадити оплату проїзду у громадському транспорті за допомогою електронного квитка. Повноцінний запуск системи декілька разів відкладали через певні технічні недоліки, які потребували налагодження. Востаннє у «Вінницякартсервіс» повідомляли, що система мала б запрацювати у жовтні.

Ми звернулись до підприємства, щоб дізнатись, чи вдалось вирішити усі проблемні питання, скільки вінничан вже отримали свої картки та на якому етапі впровадження системи загалом.

Фахівець із маркетингу «Вінницякартсервіс» прокоментувала, що з початку жовтня видали 7,5 тисяч пільгових карток з приблизно 50 тисяч замовлених. Щотижня на підприємстві отримують нові партії карток і вже з листопада обіцяють розпочати видачу не лише для пільговиків, а загальних для всіх вінничан, учнівських та студентських. Відповідно, також розраховують на те, що останні налагодження триватимуть недовго і вже наступного місяця система запрацює повноцінно.

«Зараз завершальні тестування у трамваях і плануємо найближчим часом оголосити про запуск системи. Крім того, рекомендуємо пільговикам та пенсіонерам, які вже отримали свої картки, що вони можуть (і це потрібно) реєструвати проїзд у трамваях», – розповіла Вероніка Савчук.

Поки що розрахунок за допомогою банківських карток через встановлені валідатори неможливий, але планують наступного тижня вже надати містянам й такий варіант оплати за проїзд. Щоправда, спершу в тестовому режимі.

«Так, ми розпочали тестування системи в трамваях. Частково в тролейбусах, там де-не-де увімкнені валідатори. Але проблема виникла з тим, що ми переводили систему із тестового програмного забезпечення на постійне і під час цього переходу трапляються збої.

Ми не можемо собі дозволити оголосити про запуск системи навіть на трамваях, якщо, наприклад, людина зайде у транспорт, хоче оплатити, бо почула, що вже можна, а на третіх дверях чомусь не працює валідатор. Тому ми допрацьовуємо всі нюанси, щоб знівелювати такі ситуації і повністю налаштувати систему на той лад, в якому вона повинна працювати без збоїв.

До речі, валідатори також вже почали встановлювати у маршрутних таксі. Наразі ними обладнано вже 20 одиниць транспорту».

Як повідомлялось раніше, за проїзд у транспорті можна буде заплатити наступними способами:

Банківською карткою з чіпом;

Смартфоном з емулятором банківської картки (ApplePay або GooglePay);

Придбавши паперовий квиток за готівку;

За допомогою електронного квитка.

До речі, оформити картку можна на сайті підприємства тут. Влітку у Вінницькій міській раді ухвалили тарифи на Муніципальну картку вінничанина для оплати проїзду в міському громадському транспорті. Персоніфікована та неперсоніфікована Муніципальні картки вінничанина коштуватимуть 60 гривень.

Вартість персоніфікованих карток, які будуть виготовлятись миттєво у центрі обслуговування, складатиме 120 гривень. Варто зазначити, що це вартість лише самої картки, а для оплати проїзду її необхідно буде ще поповнити.

Джерело: VЕЖА