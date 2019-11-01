Вінничанка отримала почесне звання «Мати-героїня»



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Любов Польгун привітав міський голова Сергій Моргунов

«Любов Польгун – мати п’яти дітей, а чим більше дітей та молоді, тим сильніша наша територіальна громада. А Любові Андріївні бажаю здоров’я, благополуччя, щоб діти росли на радість, щоб був мир та затишок у вашій родині», – каже Сергій Моргунов.

Любов Польгун розповіла, що найстаршому сину 24 роки, а найменшій дитині – 11.

«Найстарший син Максим навчається у медичному університеті на 6 курсі. Донька Яна також вчиться у медичному університеті на лікувальній справі на 4 курсі. Син Славік вчиться в Київському університеті імені Шевченка на географічному факультеті, спеціальність урбаністика. Син Денис навчається у 9 класі, а донька Ельвіна - у 6 класі. Наша родина дружна, ми підтримуємо один одного завжди, я задоволена своєю родиною», – каже Любов Польгун.