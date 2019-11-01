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    У під'їздах 25 вінницьких багатоповерхівок замінили вікна

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    У під'їздах 25 вінницьких багатоповерхівок замінили вікна

    Заміна вікон проводилась виключно у тих будинках, в яких створено ОСББ

    У вінницьких вікна.jpgбагатоповерхівках в місцях загального користування продовжується заміна старих вікон на металопластикові. Цього року уже встигли завершити монтаж у 25 будинках.

    Ці роботи у Вінниці, як і інші капремонти, проводяться на умовах співфінансування: 70% коштів перераховується з міського бюджету, мешканці сплачують 30%. Наразі старі вікна замінюють в будинках за адресами: вул. С.Зулінського, 37а, вул. Стельмаха, 13, вул. С.Зулінського, 8, вул. Майбороди, 15, вул. Некрасова, 42, вул. Пирогова, 111, вул. Келецька, 66.

    «Уже не перший рік ми проводимо заміну вікон в місцях загального користування багатоквартирних будинків. Ми виконали роботи уже в 25 житлових будинках, ще в сімох – вони тривають. Варто відзначити, що заміна вікон проводиться виключно у тих будинках, в яких створені ОСББ або які обслуговуються управлінськими компаніями і підписали Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», – розповів директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман Фурман.

    ЖКГ ОСББ Вінниця
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