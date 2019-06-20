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    На Вінниччині місцеві жителі дістали тіла двох потопельників

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    На Вінниччині місцеві жителі дістали тіла двох потопельників

    Тільки за останній у Вінницькій області на воді загинуло 15 людей

    19 червня на Вінниччині під час купання у водоймах загинули двоє людей. У Шаргородському районі з води дістали тіло 33-річного чоловіка. У Тульчинському районі під час риболовлі загинув 37-річний місцевий житель. 

    20 червня о 6:30 до Державної пожежно-рятувальної частини №14 м.Тульчин  надійшло повідомлення від нацполіції про те, що 19 червня близько 23:05  жителями с.Копіївка з місцевого ставка було вилучено тіло 37-річного односельця. Чоловік втопився під час рибовлі.

    Ще один трагічний випадок на воді стався напередодні в с.Пеньківка Шаргородського району. Там, під час купання, загинув 33-річний чоловік. Потопельника з води витягли також місцеві жителі.

    Сумна статистика показує, що лише з початку місяця на водоймах у Вінницькій області загинуло 15 людей, з них – 1 дитина.

    Джерело: Vinbazar

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